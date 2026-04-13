В Солнечногорске провели программу ко Дню космонавтики

Праздничную программу «Тайна третьей планеты» провели 10 апреля на центральной детской площадке городского парка культуры и отдыха в Солнечногорске. Для детей и родителей организовали выставку, квиз и мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие объединило семьи накануне Дня космонавтики. В парке работала тематическая выставка, посвященная освоению космоса. Участники проверили знания в квизе «Путь к звездам» и создали собственные «планеты мечты» на творческом мастер-классе.

«Мероприятие позволило юным жителям округа в интерактивной форме узнать больше об истории космонавтики и проявить свои творческие способности. Мы видим, как дети с удовольствием включаются в викторины, мастер-классы и изучают экспонаты. Это пробуждает в них интерес к науке, истории и космосу», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

В завершение программы состоялся показ мультфильма «Тайна третьей планеты», который смогли посмотреть все желающие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.