В Солнечногорске 20 июня пройдет фестиваль «Времена года»

Летний фестиваль «Времена года» состоится 20 июня в усадьбе Шахматово в городском округе Солнечногорск. Гостей ждут интерактивные площадки, мастер-классы и квест по территории музея-заповедника. Начало программы в 12:00, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль пройдет в музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока и традиционно проводится каждую третью субботу месяца. Интерактивная программа рассчитана на участников всех возрастов.

На территории старинной усадьбы откроют четыре тематические станции, посвященные временам года. Каждая площадка передаст атмосферу весны, лета, осени и зимы через сезонные конкурсы и народные забавы.

Для гостей организуют мастер-классы по изготовлению сувениров — брелоков и «солнышка на палочке». Также подготовлен квест-путеводитель с головоломками о временах года. На площадке будет работать чайная станция с угощением из русского самовара. Возрастное ограничение мероприятия — 6+. Подробности опубликованы на сайте музея-заповедника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.