В Шатуре открылась выставка современных художников

В минувшие выходные шатурская библиотека стала центром притяжения для всех ценителей современного искусства. В этот день здесь состоялось уникальное событие — одновременное открытие сразу двух художественных выставок, которые обещают стать значимыми культурными событиями лета. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первая выставка — «Граффити. Современное искусство рядом» — представляет работы молодых художников в жанре граффити. Яша Перов, Сергей Мочаев, Никита Фанкин, Егор Курицин, Евгений Скалин и Илья Лосев демонстрируют, как уличное искусство выходит за привычные рамки и обретает новые формы. Зрителей ждут яркие композиции, смелые цветовые решения и оригинальные авторские техники.

Вторая экспозиция — «Сон и явь» — приглашает посетителей в мир фантазий и грез. Дмитрий Сигалев, Полина Разумова и Соня Семенова создали серию работ, где реальность переплетается со сновидениями, а привычные образы обретают неожиданные смыслы. Выставка отличается особой лиричностью и глубиной художественного выражения.

Организаторы приглашают всех желающих погрузиться в мир современного искусства, познакомиться с работами талантливых авторов и провести время в творческой атмосфере. Выставка станет отличным поводом открыть для себя новые грани художественного выражения и получить заряд вдохновения.

Увидеть творчество талантливых современников можно до конца лета, выставка продлится до 31 августа. Вход свободный, возрастных ограничений нет.

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