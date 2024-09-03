В Сети рассказали, как «3 сентября» Шуфутинского стало «мемным феноменом»

Композиция Михаила Шуфутинского обрела популярность в цифровую эру благодаря огромному количеству интернет-мемов. Оказалось, что все началось с американского рэпера Рика Росса, сообщает URA.RU .

В 2011 году в соцсети «ВКонтакте» появилось изображение зарубежного исполнителя со словами из песни Шуфутинского. Это положило начало многочисленным шуткам и интернет-мемам.

С тех пор 3 сентября — это дата, которая глубоко укоренилась в интернет-культуре. В этот день пользователи Сети активно публикуют картинки с изображением Шуфутинского, идущего к календарю или переворачивающего его. Ключевыми элементами мемов стали слова из песни про «горящие костры рябин» и, конечно, про календарь.

В этом году народный артист России Игорь Крутой сделал настоящий подарок поклонникам своего коллеги Михаила Шуфутинского. Композитор перепел знаменитую песню «3 сентября».