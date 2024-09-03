«Начинаем жечь костры рябин?»: Крутой перепел легендарную песню Шуфутинского

Видеозапись из студии, где Крутой записывал композицию, он опубликовал в социальной сети Instagram*. Он поздравил поклонников с осенью и пожелал всем любви. Композитор напомнил, что стихи к песне написал его товарищ Игорь Николаев.

«Ну что, мои дорогие подписчики, по традиции сегодня начинаем жечь костры рябин?» — написал Крутой.

Поклонники с энтузиазмом отнеслись к исполнению привычной композиции Шуфутинского. Многие поблагодарили артистов за песню, которая за все время своего существования стала по-настоящему народной.

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