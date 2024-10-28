В Сеть просочились кадры клипа «Ленинграда» с Инстасамкой в вокалистках

В Сети появились кадры готовящегося клипа группы «Ленинград», солисткой которой может стать певица Инстасамка (Дарья Зотеева). Отрывок ролика публикует Mash.

Утверждается, что в Сеть просочился отрывок готовящегося клипа, в котором Зотеева выступит в роли вокалистки. На кадрах также замечен фронтмен «Ленинграда» Сергей Шнуров.

По данным журналистов, Шнуров и Зотеева уже провели переговоры о вступлении последней в музыкальный коллектив. В составе «Ленинграда» Инстасамка хочет записать по меньшей мере один альбом.

Заявлялось, что Шнуров и Зотеева уже обсудили детали сотрудничества и записали первую «демку». Сам фронтмен «Ленинграда» решил вернуться к музыке после развода с четвертой супругой Ольгой Абрамовой.