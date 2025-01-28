В Рузском округе состоится мастер-класс по акриловой живописи 2 февраля

Дом культуры Дорохово приглашает всех желающих на мастер-класс «Избушка лесника» 2 февраля в 12:00, сообщает пресс-служба администрации Рузского округа.

Акриловая живопись — это техника живописи, которая использует акриловые краски. Эти краски содержат натуральные или синтетические пигменты и акриловые смолы, которые служат пленкообразователями. Акриловые краски хорошо растворимы в воде, они отличаются высокой светостойкостью, быстрым высыханием, яркостью и чистотой тона.

Участникам обеспечено хорошее настроение и заряд положительных эмоций, а сувениры, созданные своими руками, отлично украсят домашний интерьер и порадуют хозяина.

Цена билета: 700 рублей (12+).

Мероприятие пройдет по адресу: поселок Дорохово, улица Стеклозаводская, дом 19/1.

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