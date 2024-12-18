В России снимут художественные фильмы по мотивам «Незнайки»

Первый канал и студия Yellow, Black and White планируют создать художественные фильмы по мотивам «Незнайки». Компании уже подписали договор с Игорем Носовым, писателем и наследником творчества Николая Носова, сообщает РБК .

Согласно опросу ВЦИОМ, россияне считают «Незнайку» самой ожидаемой экранизаций.

«Надеюсь, мы оправдаем эти надежды и те, кто родился в XXI веке и, возможно, еще даже не умеет читать, полюбят „Незнайку“ так же, как их родители, бабушки и дедушки, родившиеся в веке двадцатом», — отметил гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.

Ранее сообщалось, что выпускник Нижегородского театрального училища, востребованный актер Артем Быстров, исполнит одну из ключевых ролей в новой экранизации сказки «Морозко». Елизавета Боярская и Кирилл Зайцев также сыграют главные роли.