Актер Артем Быстров сыграет в новой экранизации сказки «Морозко»

Выпускник Нижегородского театрального училища, востребованный актер Артем Быстров, исполнит одну из ключевых ролей в новой экранизации сказки «Морозко». Елизавета Боярская и Кирилл Зайцев также сыграют главные роли, однако подробности об их персонажах пока остаются в секрете, сообщает pravda-nn.ru .

Режиссер Эдуард Бордуков, известный по фильмам «Коробка», «На острие» и «Я буду жить», поделился видением проекта. Он сказал, что стремится создать сказку, в которой будут сочетаться элементы русского фольклора и зрелищные фэнтезийные моменты.

Их история более обширна как по количеству персонажей, так и по событиям. Они хотят удивить зрителей новыми сюжетными поворотами и эпичностью, делая борьбу добра и зла более масштабной, чем в предыдущей версии «Морозко». История наполнена легкостью, юмором и, конечно, любовью.

Создатели адаптации сообщили, что в новом варианте сказки сестры Марфа и Настя станут близкими подругами. Они будут противостоять «сварливой матери» и древней магии, из-за которой зима не приходит в их деревню.

Съемки будут проходить в Подмосковье, Карелии и других регионах. Премьера фильма запланирована на зиму следующего года.