В Раменском стартовал юбилейный сезон молодежного театра «Синяя птица»

Вне всякого сомнения, одним из самых интересных событий этого дня стал спектакль «Предела нет», который артисты молодежного театра «Синяя птица» показали многочисленным зрителям на площадке «Лира». Он поставлен по повести «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» знаменитого американского писателя Ричарда Баха.

В основе сюжета этой философской сказки – рассказ о чайке, которая летала не ради поиска пищи, а из любви к полету. Это притча о стремлении к самосовершенствованию, свободе и преодолению ограничений. Кстати, прежде чем увидеть свет, повесть 18 раз отклонялась различными издательствами, а когда, наконец, была напечатана, то сразу стала бестселлером, побив все существовавшие на то время рекорды продаж.

Свое понимание именно этого самого известного произведения знаменитого американца и постарались донести до зрителя молодые артисты театра «Синяя птица». Им это удалось. Динамичное действо, развернувшееся на площадке «Лира», увлекало, завораживало и заставляло о многом задуматься. После окончания спектакля зрители проводили актеров громкими аплодисментами.

Молодежный театр «Синяя птица» существует уже много лет. Он был создан в Жуковской средней школе №8, а сейчас работает в ДК «Быково», филиале ДК «Родники». Его участники – ребята в возрасте от 13 до 18 лет. В репертуаре театра около 10 спектаклей, которые можно увидеть на сцене ДК «Быково». В основном они рассчитаны на зрителей возрастной категории 12+.

«В Доме культуры мы торжественно открыли свой 15-й творческий сезон, – рассказала художественный руководитель и режиссер театра Наталия Вибе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.