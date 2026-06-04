В Подольске открыли летнюю театральную лабораторию для детей

Летняя театральная лаборатория «На страницах театра» начала работу 2 июня в Доме культуры ЗиО в Подольске. В течение нескольких недель воспитанники студии «Подмастерье» и дети от 6 до 17 лет будут заниматься актерским мастерством и изучать историю театра, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Интенсив рассчитан на несколько недель и объединяет воспитанников театральной студии «Подмастерье» и новых участников. Записаться на занятия могут все желающие в возрасте от 6 до 17 лет. Программа сочетает практику и теорию: каждый учебный год здесь подробно изучают определенную эпоху театра. В прошлом сезоне участники знакомились с историей создания МХАТа, в этом году внимание уделено театру «Современник».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.