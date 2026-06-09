В Подольске 7 июня провели мастер-класс по линогравюре

Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству прошел 7 июня в Доме культуры «Машиностроитель» в Подольске. Участники освоили старинную технику создания печатных штампов — линогравюру — и познакомились с традициями русской культуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятие провел руководитель студии декоративно-прикладного искусства ДК имени 1 Мая Константин Ваганов. Под его руководством гости изучили весь процесс создания рельефного рисунка и попробовали выполнить собственный орнамент.

В основе техники используется специальный прорезиненный материал. С помощью ручных стамесок на нем вырезают узор, затем на форму наносят краску и делают оттиск на выбранной поверхности. Работа требует аккуратности, но остается доступной даже для начинающих.

«Наш мастер-класс посвящен русской народной культуре, ведь именно таким способом в старину мастера наносили неповторимые орнаменты на одежду. При этом важно не путать нашу технику с классической набойкой: при набойке рисунок сразу печатают на ткань, а мы создавали именно печатную форму — заготовку для штампа», — пояснил мастер народных художественных промыслов Константин Ваганов.

Принять участие могли жители любого возраста — от взрослых до детей трех лет. По словам организаторов, процесс оказался понятным и безопасным, а каждый участник унес с собой готовый сувенир.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.