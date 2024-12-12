В подмосковных парках откроют 59 резиденций Деда Мороза

14 декабря в парках Подмосковья пройдут мероприятия, приуроченные к открытию резиденций Деда Мороза. Жителей и гостей региона ждут праздничные ярмарки, творческие мастер-классы, встречи с Дедом Морозом и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В этом сезоне посетителей ждут 59 резиденций и 111 почт Деда Мороза. Отправить письмо можно до 25 декабря уходящего года.

В парке «Елочки», г. о. Домодедово, открытие Резиденции начнется в 13:50 с праздничного парада-шествия Дедов Морозов и Снегурочек. После этого для посетителей откроются интерактивные точки «Юные помощники Деда Мороза», пройдут соревнования по метлоболу и состоится театрализованное представление «Путешествие в сказку!». В завершении праздника зажжется иллюминация, а все желающие смогут отправить письма Деду Морозу по Почте.

Парк «Раздолье», Одинцовский г. о., приглашает гостей на фестиваль «По следам Деда Мороза» в 15:00. Для детей и взрослых подготовили анимационную программу, танцевальный флешмоб, зимние забавы и мастер-класс по росписи пряника. Главным событием фестиваля станет торжественное открытие Резиденции Деда Мороза.

Детский городок «Сказочный», г. о. Красногорск, предлагает гостям посетить фестиваль «Красногорск. Зима. Волшебство». В 15:00 гости познакомятся со сказочными персонажами, увидят «Северное шоу» и заглянут на ярмарку мастеров. Сразу после этого пройдут торжественное открытие Резиденции Деда Мороза и интерактивная программа с Белой Змеей-предсказательницей.

В парке им. В. Талалихина, г. о. Подольск, праздничное открытие Резиденции Деда Мороза состоится в 12:00. Гости смогут познакомиться с главным зимним волшебником и его внучкой Снегурочкой. Юных посетителей ждут хороводы, викторины, мастер-класс и сладкий подарок от Деда Мороза.

Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор.