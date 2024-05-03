В Подмосковье завершилась серия игр V сезона проекта «Театральный поединок»

В Московской области подведены итоги весенней серии игр пятого сезона молодежного проекта «Театральный поединок-2024». В играх приняли участие 32 коллектива из 26 населенных пунктов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

В 1/8 финала вышли 16 команд юношеских театральных коллективов из 15 населенных пунктов Подмосковья: Орехово-Зуева, Дмитрова, Ликино-Дулева, Королева, Ногинска, Долгопрудного, Шатуры, Видного, Серебряных Прудов, Мытищ, Балашихи, Ивантеевки, Ступина, Наро-Фоминска, Красногорска.

Эти коллективы примут дальнейшее участие в мастер-классах и осенней серии игр проекта.

Остальные коллективы продолжат участие в образовательной программе, а также мастер-классах Большого финала и других мероприятиях проекта.

Все команды ярко проявили себя в соревнованиях в жанре актерской импровизации, показали таланты и умения, приобретенные на мастер-классах и мероприятиях образовательной части проекта.

С каждым годом число участников проекта растает. Ребят привлекает возможность, участвуя в поединках, точнее определиться в будущей профессии и уже сейчас попробовать свои силы в разных областях творчества. А присутствие в качестве зрителей позволяет поддержать коллег и получить новый опыт импровизировать не только на сцене, но и в зале.

Большой финал пятого сезона Молодежного проекта «Театральный поединок» пройдет 30 ноября сцене Московского Губернского театра. На это ежегодное праздничное мероприятие будут приглашены все коллективы-участники сезона.

Результаты весеннего этапа и список участников осеннего этапа размещены на официальном сайте проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.