В Подмосковье прошло заседание художественно-экспертного совета

28 октября состоялось заседание художественно-экспертного совета Московской области по народным художественным промыслам. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Мероприятие было посвящено экспертной оценке новых образцов продукции предприятий, претендующих на статус изделий народных художественных промыслов (НХП).

Свои изделия представила ОАО «Елочка» (традиционное производство новогодних украшений) и ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура» (знаменитые набивные платки и шали).

В заседании приняли участие ведущие художники, искусствоведы и эксперты в области декоративно-прикладного искусства. Всего было рассмотрено 59 изделий.

По результатам проведенной экспертизы все без исключения представленные образцы были единогласно отнесены к изделиям НХП. Такое решение подтверждает соответствие продукции высочайшим стандартам качества, традиционности технологии исполнения и художественной ценности.

«Проведенная экспертиза наглядно демонстрирует, что предприятия Московской области не только сохраняют уникальные традиции народного искусства, но и успешно развивают их. Признание советом сразу всех изделий — это знак высочайшего профессионализма наших мастеров и художников», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Присвоение статуса изделия НХП является важным для производителей, так как оно обеспечивает государственную поддержку, способствует популяризации брендов и помогает сохранять культурное наследие региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.