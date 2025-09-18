В Подмосковье открылась художественная выставка «По пути и кстати. Коломна»

В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» начала свою работу выставка «По пути и кстати. Коломна» произведений заслуженного художника России, член-корреспондента РАХ Андрея Ремнева. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозиции представлены полотна, отражающие национальные традиции, красоту и величие русской культуры. В своем творчестве Андрей Ремнев соединяет приемы древнерусской иконописи, живописи XVIII столетия и отечественного конструктивизма.

Художник работает в традиционной технике многослойной живописи. Многообразие живописных приемов мастера заставляет долго всматриваться в его работы, наслаждаться декоративной звучностью и законченностью полотен.

Андрей Владимирович Ремнев окончил Московское художественное училище памяти 1905 года и Московский государственный художественный институт им. В. И. Сурикова. Изучал иконопись в Спасо-Андронниковском монастыре в Москве и стажировался в Германии, работал во Франции, Швейцарии, на Кипре. Участник многочисленных выставок в России и за рубежом. Работы художника находятся в частных коллекциях. Преподает живопись и композицию в МГАХИ им. В. И. Сурикова.

Выставка входит в экспозиции I-ого корпуса и продолжит свою работу до 26 октября 2025 года.

Билеты можно приобрести на сайте. 0+

Адрес: Московская область, г. Коломна, Красногвардейская ул., д. 2.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.