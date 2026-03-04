Фото - © Концертмейстер МАО ДО «Центральная детская школа искусств», г.о. Химки, Дарья Тураева/Министерство культуры и туризма Московской области

сегодня в 17:34

В Подмосковье наградили лауреатов премии «Лучший по профессии»

В Московской области подвели итоги конкурса на премию губернатора «Лучший по профессии» среди работников учреждений культуры и дополнительного образования. Победителей определили в нескольких номинациях, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В номинации «Лучший работник культурно-досугового учреждения» награды получили хормейстер дома культуры «Мечта» Наро-Фоминского округа Ольга Кузьменко и хормейстер — руководитель коллектива дворца культуры «Балашиха» Юлия Штах.

Лучшим работником библиотеки признаны заведующая филиалом «Городская библиотека» Егорьевской централизованной библиотечной системы Дарья Галицкая и заведующая филиалом «Городская детская библиотека № 32» централизованной библиотечной системы Домодедова Анна Фролова.

Премию в номинации «Лучший работник театра» получил артист, ведущий мастер сцены Мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ» Павел Конивец. Лучшим работником музея стала заведующая отделом историко-культурного музея-заповедника «Коломенский кремль» Татьяна Соловьева.

В номинации «Лучший работник организации дополнительного образования сферы культуры» победили преподаватель детской школы искусств № 1 имени Г. В. Свиридова Балашихи Мария Буренкова и преподаватель филиала «Созвучие» Домодедовской детской школы искусств Дмитрий Дедов.

Премию «Лучший менеджер» вручили директору дворца культуры «Победа» Раменского округа Ирине Барыбиной. В номинации «Творческий прорыв» отмечена заместитель директора по учебно-воспитательной работе, концертмейстер Центральной детской школы искусств Химок Дарья Тураева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.