В Подмосковье более 180 ДК открыли лето акцией «Адрес детства — лето»

Сетевая акция «Адрес детства — лето» прошла 1 июня в более чем 180 домах культуры Подмосковья. Для детей и родителей организовали уличные праздники, концерты, спектакли и мастер-классы ко Дню защиты детей и началу летнего сезона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Акцию приурочили ко Дню защиты детей и старту летней программы в домах культуры региона. Во дворах и парках дети рисовали мелом на асфальте, писали письма себе в будущее, участвовали в играх и интерактивах. Гости знакомились с творчеством коллективов и посещали выставки с детскими фотографиями сотрудников учреждений.

Центральный дворец культуры «Созвездие» в Дмитровском округе провел программу «Лето. Созвездие. Дети». Воспитанники представили вокальные, хореографические и сольные номера. После концерта организаторы наградили педагогов, наставников и детей за высокие результаты в учебном году, а завершилась встреча музыкальной игрой для семей.

В доме культуры на площади Пушкина в Орехово-Зуевском округе гостей встречали ростовые куклы. Дети и родители участвовали в анимационной программе, творческих активностях и семейных интерактивах, написали письма себе в будущее и посмотрели спектакль о лесных приключениях.

Центр досуга и культуры «Непецино» в Коломне включил акцию в программу Дня села Шкинь. Для жителей прошел концерт, дети участвовали в эстафетах и конкурсах, а сотрудники учреждения присоединились к онлайн-акции с публикацией детских фотографий и рассказами о мечтах.

Культурно-досуговый центр «Гжельский» в Раменском округе подготовил анимационную программу, выступления коллективов и мастер-класс по керамике, объединив игровую часть акции с местными художественными традициями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.