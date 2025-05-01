В Подмосковье 9 мая откроется выставка «Лица Победы»

9 мая в Музее Зои Космодемьянской открывается выставка «Лица Победы», посвященная женскому героизму, проявленному в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Почти полмиллиона женщин пополнили ряды советской армии. Около 150 тысяч из них удостоены различных правительственных наград, орденов и медалей. Героями Советского союза стали 99 женщин, четыре — полными кавалерами ордена Славы. Первой женщиной, получившей звание Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, стала Зоя Анатольевна Космодемьянская, чей образ является символом советского сопротивления фашизму.

Экспозиция выставки размещена в трех залах. В первом воссоздана атмосфера 1930-х годов. Через личные вещи раскрывается образ и становление «новой» советской женщины, которая работает на производстве, учится, снимается в кино, следит за модой, ищет себя в искусстве, но еще не знает какие испытания ее ожидают впереди.

В мультимедийном зале «Бессмертный полк» транслируются видеоролики с рассказами шести подлинных историй Героев Советского Союза и Героя России в исполнении профессиональных актеров.

В зале «Рассвет» представлены фотографии всех 99 женщин, носящих звание Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации, кто жертвовал собой во имя жизни других людей. Их лица и стали одухотворенным символом Победы.

Открытие экспозиции состоится 9 мая в 12:00.

Работа выставки продлится до 9 ноября. 6+

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