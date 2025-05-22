24 мая в порядка 90 парков Московской области состоится общеобластное мероприятие «Мой парк — моя история», приуроченное ко Дню подмосковных парков. Гостей ждут выступления уличных артистов, кулинарная аллея, парковый пленэр, концертная программа и многое другое, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, парк усадьбы Кривякино, г. о. Воскресенск, предлагает гостям окунуться в прошлое. Посетителей встретят «живые статуи» пионеров, предложат сыграть в советские игровые автоматы и угостят сахарной ватой и попкорном. Все желающие смогут отправиться на творческие мастер-классы, кукольный спектакль «Карлсон» и исторический квест-экскурсию. В вечерней программе в яблоневом саду гостей ждет «Квартирник».

В парке им. В. В. Талалихина, г. о. Подольск, для посетителей проведут познавательную экскурсию, мастер-класс по историческому танцу и театрализованные миниатюры. На сцене парка выступят оркестр и солисты Подольской филармонии. Завершится мероприятие файершоу от шоу-группы Saga.

Парк «Сестрорецкий», г. о. Клин, приглашает гостей на выступление ансамбля мажореток и концертную программу «Последний звонок». Также все желающие смогут принять участие в историческом квесте-экскурсии и творческих мастер-классах.

Центральный парк им. В. В. Воровского, Наро-Фоминский г. о., проведет для посетителей исторический квест-экскурсию, пленэр под открытым небом и лекцию об истории парка конца XIX — начала XX вв. В концертной программе гости услышат романсы и стихи от местных артистов.

А в парке усадьбы Фряново, г. о. Щелково, все желающие смогут посетить пленэр под открытым небом, художественную выставку и иммерсивно-театрализованную экскурсию «О бедном гусаре». Украшением мероприятия станут концертная программа и награждение лауреатов конкурса «Алябьевский соловей».

Мероприятие организовано при поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.