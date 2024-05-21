В Подмосковье 24 мая начнется фестиваль-выставка «Караванекс»

В арт-квартале «Патефонка» в городском округе Коломна 24 мая стартует фестиваль-выставка «Караванекс». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль посвящен автотуризму и караванингу. Он проходит ежегодно в городском округе Коломна и посвящен в том числе и производителям техники для караванекса. Здесь можно узнать об этапах производства автодома, а также выбрать собственный автодом или кемпер для своих путешествий.

В рамках программы представят новинки туристического оборудования и организуют развлекательную программу. Гости смогут принять участие в мастер-классах, а также посетить гастрофестиваль, вечерний гала-концерт и многое другое.

Фестиваль завершится 26 мая 2024 года. Вход для посетителей свободный. Подробности — на главном туристическом портале Подмосковья.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.