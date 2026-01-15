В Павлово-Посадском округе открывается выставка «Краски дружбы. Россия-Китай»

17 января в выставочном зале «Дом Широкова» в Павлово-Посадском округе стартует выставка «Краски дружбы. Россия-Китай», на которой представлены работы российских и китайских художников, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В выставочном зале «Дом Широкова» 17 января откроется экспозиция «Краски дружбы. Россия-Китай». Посетители смогут увидеть более 100 произведений, выполненных в традиционной китайской технике и современных живописных стилях.

В экспозиции представлены работы российской художницы Веры Утехиной и китайского художника Сунь Цзиньчао. Творчество Утехиной отражает ее взгляд на культуру и историю Китая, а Сунь Цзиньчао показывает художественное видение России глазами китайского мастера.

Вера Утехина более 20 лет работает в Национальном туристическом офисе Китая в Москве и с 2018 года состоит в Союзе Русских художников. Сунь Цзиньчао окончил МГХПУ им. С.Г. Строганова, является членом Творческого союза художников России и директором Шаньдунской ассоциации живописи и каллиграфии. Его работы хранятся в музеях России и Китая, а также в частных коллекциях.

Выставка будет открыта до 22 февраля 2026 года. Подробности доступны на сайте выставочного зала «Дом Широкова».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что выставку советского, узбекского и русского модернизма, которая объединила коллекции музея «Новый Иерусалим» и Музея им. Игоря Савицкого из Нукуса, посетили свыше 40 тыс. человек. Выставка «Свет между мирами» является совместным российско-узбекским проектом.

«Я хочу поблагодарить президента (Узбекистана — ред.) Шавката Миромоновича (Мирзиеева — ред.). Благодаря его решению и поддержке мы смогли провести (выставку — ред.) большой коллекции советского, узбекского и русского модернизма», — сказал Андрей Воробьев на II совете регионов России и Узбекистана.