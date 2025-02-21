В парке культуры и отдыха Ступина пройдут масленичные гуляния 1 и 2 марта

«Дорогие жители и гости городского округа Ступино! Вас ждут угощения блинами, торговые ряды, мастер-классы, народные забавы, песни и многое другое», — говорится в сообщении пресс-службы окружной администрации.

В 12:30 на главной сцене праздника состоится концерт театра песни «Яр». В 14:00 стартует конкурс «Скоморошина».

Кульминацией масленичных гуляний станет огненное шоу в 15:40 от театра огня и света «Богема» и прощание с Масленицей.

Гости праздника также смогут окунуться в быт и культуру народов Севера на шоу «Етти». В программе площадки: блюда традиционной северной кухни, катание на оленьих упряжках, игры северных народов и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.