В парках Солнечногорска 27–28 марта пройдут тренировки и мастер-классы

Мероприятия с мастер-классами, спортивными тренировками и игровыми программами пройдут 27 и 28 марта в парках Солнечногорска. Жителей приглашают на набережную и в парк «Набережная Выстрел», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В пятницу, 27 марта, с 16:00 мастерская у детской площадки на центральной набережной проведет мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и игровую программу для посетителей.

В субботу, 28 марта, на площадке у памятника М. Ю. Лермонтову в 10:30 начнется спортивная тренировка и занятие по скандинавской ходьбе. В 15:30 гостей пригласят на мастер-классы «Готовимся к Пасхе» и «Пасхальная поделка». В этот же день в парке «Набережная Выстрел» в 8:30 состоится зарядка, а в 9:00 стартует забег «5 Верст».

«В конце марта, когда световой день заметно прибавил, особенно хочется проводить время на свежем воздухе. В парках Солнечногорска эта неделя наполнена спокойным творчеством и энергией движения. Время готовиться к светлому празднику, играть, бегать, гулять и наслаждаться весенней легкостью», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Актуальное расписание размещено на афишах в парке, в телеграм-канале https://t.me/park_soln и на сайте https://parki.mosreg.ru. Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.