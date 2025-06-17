В парках Подольска 21 июня пройдет спортсуббота с мастер-классами и эстафетами

В парке имени Виктора Талалихина и в Детском парке культуры и отдыха в Подольске 21 июня проведут спортивную субботу с мастер-классами по воздушно-силовой атлетике и эстафете для детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Активности начнутся с 11:00 и продлятся до 15:00. Программу откроет флешмоб «Утренняя зарядка в парке». Затем начнутся мастер-классы по воркауту для всех желающих и с участниками программы «Активное долголетие» по скандинавской ходьбе.

Состоится открытая тренировка по воздушно-силовой атлетике «Прорыв к здоровью», эстафеты для детей «Веселые старты». Проведут мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Олимпийский огонь», посвященный празднованию 19 июля 45-летия со дня открытия Олимпиады-80.

Множество других интересных мероприятий проведу в Детском парке культуры и отдыха. К спортивной субботе могут присоединиться все желающие в возрасте 0+.

В парке Талалихина также в субботу проведут игровой урок английского языка для детей старше 4-х лет. Начало в 12:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.