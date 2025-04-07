В парках Королева пройдут мероприятия, посвященные Дню космонавтики

Жители наукограда Королев смогут по-настоящему погрузиться в атмосферу космоса. В преддверии Дня космонавтики, который отмечается 12 апреля, их ждет множество увлекательных событий и мероприятий в городских парках, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В субботу, 12 апреля, пройдет областное мероприятие «Фестиваль космических чудес», где каждый сможет найти что-то интересное для себя. А в воскресенье состоится традиционный полумарафон «Любовь и Космос», который обещает объединить любителей бега и активного образа жизни.

Также молодежный центр «Космос» подготовил целую программу космической недели. Во вторник, 8 апреля, в 8:15 утра жители смогут насладиться прямой трансляцией запуска пилотируемого корабля «СОЮЗ МС-27». После этого, в 17:00, пройдет мастер-класс по акварельной живописи, где все желающие смогут нарисовать космические пейзажи.

Среда, 9 апреля, станет днем открытия фотовыставки «Вперед к дальним мирам». Здесь будет представлено множество удивительных фотографий, сделанных астрономами, которые смогут порадовать всех любителей космоса. Выставка будет работать до субботы, а ее часы можно посмотреть на сайте молодежного центра. В четверг, 10 апреля, мы проверим свои знания о космической столице — всем желающим предлагается принять участие в квизе «Наш город — КОСМОС» в 18:30. А уже в пятницу, 11 апреля, зажжем танцы на космической дискотеке с неоновыми огнями.

12 апреля — главный день, когда будут организованы различные мастер-классы, игры и интерактивные программы. Гостей ждут выставки работ проекта «Шаг в Космос» и показ фильма о Юрии Гагарине. Для любителей астрономии также предусмотрена лекция о звездах от опытных походных астрономов и праздничный мастер-класс по рисованию пастелью.

Семейные мероприятия пройдут и в парке «Костино» и сквере у пруда микрорайона Юбилейный. 8 апреля в «Костино» состоится интерактивная программа, посвященная Дню братьев и сестер, а 12 апреля — игра «А на Земле уже иная эра, которую космической зовут!». В тот же день в сквере у пруда пройдет тематическая игровая программа для всей семьи «Школа Космонавтов».

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