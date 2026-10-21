В Одинцовском округе покажут моноспектакль «Онегин»

сегодня в 11:56

Музыкально-поэтический моноспектакль «Онегин» состоится 24 октября в усадьбе Вяземы в Одинцовском округе. Единственную роль исполнит заслуженный артист России Дмитрий Аксенов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Показ пройдет в Большом зале восточного флигеля усадьбы Вяземы Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина. Начало — в 15:00.

Постановка вдохновлена романом в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин». Дмитрий Аксенов, мастер художественного слова, через перевоплощения и эмоциональное исполнение предложит зрителям новый взгляд на знакомый сюжет. Спектакль подчеркивает актуальность пушкинского произведения.

Билеты доступны на сайте музея-заповедника А. С. Пушкина. Возрастное ограничение — 6+.

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