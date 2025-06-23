В Нижнем Новгороде на концерте L’ONE мужчина сделал предложение возлюбленной

В Нижнем Новгороде на концерте исполнителя Левана Горозии, известного как L’ONE, мужчина сделал предложение своей возлюбленной. Артист поздравил пару, сообщает ИА «Время Н» .

Девушка приняла предложение руки и сердца от любимого, сказав «да». После чего артист разделил с влюбленными счастливый момент, поздравил пару и исполнил для них песню.

Выступление прошло 21 июня в рамках фестиваля «Столица закатов» (12+). Рэпер выступал в Александровском саду и спел для поклонников песни «Все или ничего», «Все ради любви», «Дорога», «Океан» и другие известные треки.

Ранее на концерте певца Димы Билана зрители переключились с исполнителя на неожиданный и страстный поцелуй между Филиппом Киркоровым и Ольгой Бузовой.