В Мытищах воспитанники студии «Арт‑Поколение» освоили каллиграфию

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Воспитанники мытищинской студии «Арт‑Поколение» освоили каллиграфию. Руководитель студии (центр культуры и досуга «Марфино») Полина Максимова провела занятие на свежем воздухе, что создало творческую атмосферу. передает пресс-служба администрации городского округа.

Она объяснила понятия «буквица» и показала основные движения руки, а также техники работы с пером и кистью.

«Участники с увлечением создавали красивые и выразительные буквы, украшая их декоративными элементами с помощью штампов и сургучной печати», — следует из сообщения пресс-службы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать. «Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.