В Москве попрощались с народной артисткой России Ниной Гуляевой

Прощание с актрисой состоялось в стенах МХТ им. А. П. Чехова, где прошла гражданская панихида. Местом для прощания стало портретное фойе театра, где был установлен гроб с телом покойной.

Среди присутствующих на церемонии был и художественный руководитель театра Константин Хабенский. По его словам, Гуляева незадолго до кончины упоминала о подготовке к юбилею, которому, как оказалось, не суждено было состояться.

Глава театра «Практика» Марина Брусникина отметила, что актриса была образцом неугасаемой энергии и обладала невероятной жизненной силой.

Нина Гуляева ушла из жизни 3 октября в возрасте 94 лет. В МХТ им. Чехова ее называли старейшей актрисой театра. Она завершила обучение в Школе-студии МХАТ в 1954 году и в том же году вошла в труппу МХТ. Ее дебют в кино состоялся в короткометражном фильме «Телеграмма». За свою продолжительную карьеру актриса исполнила более 60 ролей, воплощая на экране как лирических, так и трагических персонажей.

