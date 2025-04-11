В Москве началось прощание с Пашей Техником

В храме Петра и Павла в Москве началась церемония прощания с популярным рэп-исполнителем Пашей Техником, передает корреспондент РИАМО.

В столичном районе Лефортово собрались друзья, родственники и поклонники музыки Паши Техника (Павел Ивлев). Люди приносят венки в память о музыканте. Священники проводят службу по умершему рэперу.

Музыкант запомнился своим эпатажем и неоднозначными выходками. Причиной, которых была зависимость от веществ, изменяющих сознание. Многие уверены, что такой образ жизни подорвал здоровье музыканта. Артист ушел из жизни 4 апреля в больнице в Таиланде. Ему было 40 лет.

Его похоронят на Николо-Архангельском кладбище.