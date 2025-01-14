В Москве началось прощание с народной артисткой РФ Евгенией Добровольской

В МХТ им. Чехова в столице началась гражданская панихида по народной артистке России Евгенией Добровольской, передает корреспондент РИАМО.

Гроб с телом актрисы установили на главной сцене театра в Камергерском переулке.

Проститься с Добровольской собрались ее друзья, близкие и поклонники ее творчества. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище.

Добровольская запомнилась зрителям по более 100 ролям в театре, кино и сериалах. Она ушла из жизни 10 января на 60 году жизни. Причиной смерти артистки стало онкозаболевание, с которым она боролась с 2021 года. У нее остались три старших сына и 15-летняя дочь.