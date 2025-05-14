В Москве началась церемония прощания с актрисой Ниной Гребешковой

В Москве на Кунцевском кладбище прощаются с вдовой легендарного режиссера Леонида Гайдая, заслуженной артисткой России Ниной Гребешковой. Ее похоронят рядом с мужем, сообщает SHOT .

Родственники приняли решение провести церемонию в узком кругу. На кладбище приехала ее дочь Оксана Гайдай и внучка Ольга Худякова. Также журналисты заметили писателя Аркадия Инина и актрису Дарью Мороз. На кладбище доставили венок от Мосфильма.

Нина Гребешкова умерла на 95-м году жизни из-за сердечной недостаточности. За свою карьеру она сыграла 130 ролей в кино. Ее знают и любят по картинам «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «12 стульев» и т. д.

В связи со смертью Гребешковой соболезнования выразил президент России Владимир Путин. Глава государства назвал ее светлым, талантливым и обаятельным человеком, замечательной актрисой.