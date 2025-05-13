В связи с кончиной Нины Гребешковой, вдовы известного кинорежиссера Леонида Гайдая, президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования. Его телеграмма размещена на официальном сайте Кремля. Актриса ушла из жизни 10 мая, дожив до 94 лет, сообщает «Царьград» .

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Нины Павловны Гребешковой. Нина Павловна была светлым, талантливым и обаятельным человеком, замечательной актрисой, которую любили многие поколения зрителей. Ее большой творческий путь был наполнен яркими, запоминающимися ролями, вошедшими в историю отечественного кинематографа», — написал Путин.

Глава государства также подчеркнул, что светлая память о Гребешковой навсегда останется в сердцах родных, близких, коллег и многочисленных поклонников ее таланта.

Нина Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года. Ее фильмография включает около 130 ролей. Наиболее запоминающиеся образы — врач психиатрической лечебницы в картине «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», жена Семена Семеновича Горбункова в комедии «Бриллиантовая рука», Мусик и царица Тамара в экранизации «12 стульев», Анна Горбушкина в первой новелле из фильма «Не может быть!», тетя Клава в комедии «Спортлото-82».