В московском парке «Зарядье» пройдет бесплатный фестиваль «Театральные выходные»

Столичный фестиваль «Театральные выходные» посвятят в том числе 100-летним юбилеям со дня рождения писателей Виктора Астафьева, Бориса Васильева и Булата Окуджавы, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

Театральный фестиваль проведут в столице во второй раз. В парке «Зарядье» все желающие смогут присоединиться к мероприятию 22 и 23 июня с 12:00 до 20:00. Программу представят в 2 этапа: первый посвятят памяти Астафьева, Васильева и Окуджавы, а также 95-летию со дня рождения Василия Шукшина, а второй — 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина.

В рамках «Театральных выходных» перед горожанами и туристами выступят 120 актеров и музыкантов.

«Тема театрального фестиваля в этом году — „Через 100 лет“. Программа включает в себя 25 событий, среди которых спектакли, музыкально-поэтические выступления и мастер-классы», — рассказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по сценической речи и хоровому пению. Для детей планируют провести пробные уроки актерского мастерства. Вход на все площадки фестиваля свободный.

Ранее в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» провели чемпионат по игре «Камень. Ножницы. Бумага». По итогу состязаний определились вторые финалисты.