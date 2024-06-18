Определились новые финалисты чемпионата «Камень. Ножницы. Бумага» в столице

В столице сражаются за миллион рублей на фестивале «Лето в Москве»

Определен второй финалист чемпионата «Камень. Ножницы. Бумага» в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!», сообщили в пресс-службе столичного Депкульта.

Удача улыбнулась Веронике Урвачевой, которой 18 лет. Она победила всех соперников и вошла в число 48 счастливчиков, которые осенью поборются за главный приз — миллион рублей. Девушке вручили кубок и медаль, а также пригласили на суперфинал в сентябре.

Вероника стала вторым финалистом чемпионата «Камень. Ножницы. Бумага» после 8-летнего Ильи Семенова, обыгравшего соперников на первой игровой неделе.

Ранее на Чистопрудном бульваре сразились известные рестораторы столицы: Антон Пинский и Аркадий Новиков. Именно они сформировали призовой фонд чемпионата: 1 750 000 рублей.

Благодаря им победителя ждет главный приз в миллион рублей, а призеров наградят суммой в 500 тысяч рублей за второе место и 250 тысяч рублей — за третье место.