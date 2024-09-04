В Малом театре не намерены отменять спектакли с Валерием Афанасьевым

«Я впервые слышу новость про отмену спектаклей с актером. Пока подобной информации нам не поступало», — сказала журналистам Галыгина.

Информация об угрозе срыва спектаклей Афанасьевым ранее стала появляться в Сети. Актер начал жаловаться на зрение еще два года назад, сейчас он якобы практически ослеп на один глаз, а врачи настаивают на операции.

Ранее сообщалось, что британский певец Элтон Джон частично ослеп на один глаз после перенесенной летом глазной инфекции. По его словам, ему становится лучше, но процесс идет очень медленно. На восстановление понадобится еще какое-то время.