Певец Элтон Джон частично потерял зрение из-за глазной инфекции

Британский певец Элтон Джон частично ослеп на один глаз после перенесенной летом глазной инфекции, сообщает РБК .

«Мне становится лучше, но этот процесс идет очень медленно», — отметил артист.

По его словам, чтобы восстановить зрение ему нужно будет какое-то время.

Он добавил, что летом восстанавливался дома. А сегодня уже позитивно оценивает прогресс, который принесло ему проведенное лечение.

Джону 77 лет. В августе прошлого года его госпитализировали после падения на вилле в районе Мон-Борон на юго-востоке Ниццы. Он лечился в больнице в Монако, у пациента диагностировали легкие травмы.