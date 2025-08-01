В Луховицах пройдет областная акция «Культурный код Подмосковья»

2 августа на территории луховицкого городского парка, который носит имя Героя Советского Союза, летчика-испытателя Ивана Воробьева, состоится общеобластная акция «Культурный код Подмосковья». Организаторами выступают команда этого общественного пространства и коллектив Дома культуры «Старт» при поддержке работников центральной библиотеки города Луховицы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Акция начнется в 11.00 с открытия фотовыставки «Культурный код». В это же время стартует акция по раздаче сувениров. 0+

С 12.00 будет проходить викторина по творчеству писателя Константина Георгиевича Паустовского. 0+

С 12.30 до 13.00 состоится творческий мастер-класс по изготовления самолетов «МиГ», которые являются символом города Луховицы. 0+

В 13.00 начнется викторина «Географический калейдоскоп», а с 13.30 у Дома культуры «Старт» заработает «Музей под открытым небом». 0+

К участию приглашаются жители и гости города. Местом проведения станет центральная часть парка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.