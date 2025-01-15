В «Ленкоме» назвали ошибкой фото Певцова в фойе театра

В «Ленкоме Марка Захарова» рассказали, почему со стены фойе театра было убрано фото актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова. В культурном учреждении отметили, что снимок находился там по ошибке.

Театр, комментируя данную ситуацию, сделал заявление на своем сайте. В нем говорится, что в фойе размещены фотографии артистов и ведущих сотрудников, работающих в культурном учреждении.

В «Ленкоме» напомнили, что в ноябре 2021 года Певцов забрал свою трудовую книжку из театра в связи с избранием его депутатом. Затем он сделал ряд заявлений про культурное учреждение, которые в «Ленкоме» посчитали неэтичными и не соответствующими действительности.

Несмотря на уход и эти негативные, по мнению театра, высказывания, фотография Певцова находилась в фойе среди снимков других артистов, служащих в «Ленкоме».

«Вероятно, это была ошибка, и театр решил ее исправить», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте культурного учреждения.

Ранее Певцов заявил, что его мою фотографию убрали из «Ленкома». «… Учреждение культуры больше не нуждается в моих услугах», — написал актер. Он добавил, что и дальше будет играть на сцене, но только не в «Ленкоме».