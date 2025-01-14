Певцов: мою фотографию убрали из «Ленкома»

Актер и депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов выложил видео в своем Telegram-канале , где пояснил, почему прекратил отношения с театром «Ленком».

«Мою фотографию убрали со стены в фойе „Ленкома“… государственное бюджетное учреждение культуры „Московский театр Ленком Марка Захарова“ в моих услугах больше не нуждается», — высказался артист.

Певцов напомнил, что прослужил в этом театре 33 года. Он заявил, что будет играть на сцене, но только не в «Ленкоме».

Артист также выложил несколько роликов, снятых во время его спектаклей.

«„Ленком“, Прощай! И прости, если что было не так», — резюмировал народный артист России и лауреат Государственной премии РФ.

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