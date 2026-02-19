В Лаосе дети впервые отпраздновали Масленицу

Лаосские школьники открыли для себя Масленицу. Они впервые отпраздновали ее и пришли в восторг, сообщает ТАСС .

В Россотрудничестве рассказали, что юные жители Лаоса никогда не видели зиму вживую, но с огромным энтузиазмом нарисовали прощание с ней. Они изобразили на рисунках свои фантазии о снеге и холодах. Школьники проявили интерес к русской культуре, традициям и праздникам.

Также местные жители смогли принять участие в праздновании Масленицы в Русском доме в Лаосе. Гуляния посетили около 300 человек, включая лаосских студентов, курсантов военной академии, представителей министерств и т. д. Для них подготовили мастер-классы по выпеканию блинов и увлекательные конкурсы.

Руководитель Русского дома в Лаосе Александр Радьков рассказал, что три года назад в школах этой азиатской страны вновь начали преподавать русский язык после 30-летнего перерыва. Чтобы местные могли лучше изучить его, им рассказывают о русских традициях и культуре.

Ранее жители России в период Масленицы рассказали, какие блины предпочитают больше всего. Лидером стала сметана, за нее проголосовали 28% опрошенных.

