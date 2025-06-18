В Красногорске проходит фестиваль «Арт-лето»

Фестиваль «Арт-лето» проходит в красногорской усадьбе. Дети смастерили своими руками самую известную народную игрушку — русскую тряпичную куклу со своей богатой историей, традициями и обычаями. А также сделали еще фартук, пояс и платок — обязательный аксессуар. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Культура для подрастающего поколения очень важна. Это корни, это мудрость народа, это его обычаи и мировоззрение. Знать об этом должен каждый с самых ранних лет. На примере нашего мастер-класса по изготовлению традиционной тряпичной куколки ребенок знакомится с тем, что это такое, какую обрядовую функцию она несет. А также она знакомит детей с тем, как выглядела традиционная народная одежда на примере куклы», — сказала сотрудница МАУК КВК «Знаменское-Губайлово» Вера Хавлина.

Урок рукоделия в усадьбе провели в рамках традиционной арт-лаборатории. До 20 июня в Знаменском-Губайлово помимо тематических мастер-классов детям проведут увлекательные экскурсии и организуют музыкальные мероприятия.

Впереди у ребят — интересные открытия и творческие эксперименты. Будут пробовать свои силы в поэзии и музыке. Кто знает, может это арт-лето поможет школьникам открыть в себе новые таланты.

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