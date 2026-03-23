В Красногорске показали премьеру спектакля «А зори здесь тихие...»

Премьерный показ спектакля по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…» прошел 22 марта в доме культуры «Луч» в селе Петрово-Дальнее городского округа Красногорск. Постановку представили участники театральной студии Успенского храма под руководством режиссера Натальи Пуленец, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спектакль состоялся в концертном зале ДК «Луч» — филиале МАУ КДК «Красногорье». Постановка основана на известной повести Бориса Васильева о событиях Великой Отечественной войны и посвящена подвигу советских солдат, ценой своей жизни защитивших Родину.

Молодые артисты сумели передать трагедию фронтовых лет и героизм защитников страны. Под руководством Натальи Пуленец они постарались максимально точно раскрыть характеры героев и атмосферу военного времени. По отзывам зрителей, актеры не просто исполняли роли, а проживали их на сцене, вызывая искренние эмоции и сопереживание.

Постановка стала напоминанием о важности сохранения исторической памяти и уважения к подвигу павших. Спектакль объединил зрителей и участников общей темой ответственности за мир и сохранение духовных ценностей.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.