В Коломне завершился первый этап проекта «Канительные дела»

В музее-лаборатории «Шелковая фабрика» завершился первый этап проекта «Канительные дела», получившего поддержку в конкурсе «Креативный музей» Благотворительного фонда Владимира Потанина. Проект стал творческим мостом между прошлым коломенского шелкового и золототкацкого производства и актуальными художественными практиками. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В течение лета музей принимал современных дизайнеров, текстильных художников и ремесленников из разных уголков России, в рамках резиденций состоялись открытые лекции и мастер-классы.

Так, Евгения Ядрышникова из Челябинска рассказала о «Традиционном костюме Южного Урала» и научила участников создавать текстильные портреты в технике художественной ручной стежки из лоскутов, перенося на ткань воспоминания и узнаваемые силуэты.

Лада Ладная из Тюмени предложила гостям взглянуть на ткань с научной точки зрения на лекции «Размышления о расщеплении» об инновационных методах работы с материалом.

Подмосковный дизайнер Ирина Чернова показала рисунки архивных коломенских платков XVIII–XIX веков в современных текстильных паттернах. Она представила коллекцию стилизованных платков на шелке и батисте, демонстрируя современный взгляд на исторический дизайн.

Красноярская мастерица Елена Дудырина подарила участникам своего мастер-класса уютный подсвечник в технике валяния на шелке. Мастер-класс был не только о рукоделии, но и о тактильности, игре света и тени, которая возникает, когда сквозь шерсть и шелк проникает огонь свечи.

Юлия Немтинова из города Чайковский, Пермского края, провела «Не лекцию о коллекции абровых поясов», на которой рассказала о символике и технологии этого элемента русского костюма. Затем на мастер-классе «Выкладные пояса — буквы, узоры» участники под ее руководством на общем станке создали коллективное тканое панно, где каждый выложил свой уникальный узор или букву.

«Проект «Канительные дела» блестяще продемонстрировал, как историческое наследие может стать катализатором современного творчества. Уникальность этой резиденции — в создании осмысленного диалога между традицией коломенского золотного дела и актуальными художественными методами. Каждый резидент, словно проводник, нашел свой маршрут в этом пространстве — от тактильной археологии Евгении Ядрышниковой до футуристичных материальных экспериментов Лады Ладной. Важно, что проект не просто представил серию объектов, но и создал живую среду для обмена знаниями, доказав, что музей сегодня — это открытая лаборатория будущего» — отметила куратор резиденций профессора кафедры художественного текстиля СПГХПА, доктора искусствоведения Наталия Цветкова.

Завершающим этапом проекта «Канительные дела» станет финальная выставка весной 2026 года, где будут представлены авторские работы, созданные резидентами.

Организатор проекта — Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский посад».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.