В Коломне 24 мая пройдет мастер-класс по живописи от члена союза художников РФ

В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» 24 мая состоится мастер-класс по живописи акрилом «Весенние цветы». Его проведет член ВТОО «Союз художников России», президента национального союза пастелистов Владислав Татаринов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Темой мастер-класса является цветочный натюрморт. Участники мероприятия создадут собственную картину, которая станет украшением любого интерьера.

Владислав Татаринов работает в жанрах пейзажа, натюрморта и портрета. Художник является автором множества персональных выставок в России и за рубежом, а также участником Всероссийских пленэров и победителем международных выставок пастели.

Начало программы в 11:00, подробности можно на сайте галереи.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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