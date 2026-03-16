В Клину с двумя концертами с полным аншлагом выступила Татьяна Буланова

Воскресный вечер жители Клина провели в приятной и незабываемой атмосфере праздника. Для них на сцене исторического клуба «Майдановский» выступила артистка российской эстрады Татьяна Буланова. Она вместе с группой «Летний Сад» дала сразу два сольных концерта.

Каждый из гостей смог спеть знаменитые хиты певицы и даже под них потанцевать. Ведь прозвучали самые запоминающиеся песни: «Ясный мой свет», «Старшая сестра», «Мой ненаглядный» и другие.

Главное — прозвучала «Один день», которая только за последние несколько месяцев играла почти во всех соцсетях и общественных местах. Особенно молодежи полюбились танцы под эту композицию.

Татьяна подчеркнула, что публика замечательная, концерты прошли хорошо.

За порядка двух часов одного концерта аплодисменты публики не смолкали ни на секунду. На лицах у людей были только эмоции счастья и настоящего отдыха перед рабочей неделей.

В завершение зрители поблагодарили Татьяну и группу криками «Браво!» и букетами цветов. Кому-то даже повезло сделать с певицей фото на память и взять автограф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.

Автор текста и медиа: Данила Кирьянов.