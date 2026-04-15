В Клину прошла проектная лаборатория проекта «Родина слов»

Проектная лаборатория областного краеведческого проекта «Родина слов» прошла 14 и 15 апреля в городском округе Клин. В мероприятии приняли участие краеведы, сотрудники библиотек, музеев, клубов и представители туристической сферы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект «Родина слов» реализуется в семи городах Подмосковья — Коломне, Королеве, Дмитрове, Люберцах, Зарайске, Сергиевом-Посаде и Клину. Он посвящен работе с краеведческим материалом, связанным с великой русской литературой и ее носителями.

«Наше мероприятие мы называем «проектная лаборатория», и оно направлено на формирование центров практического краеведения. В рамках этой лаборатории мы говорим о проектировании, о том, что это такое, откуда берутся культурные проекты, которые востребованы и в стране, и в Подмосковье», — рассказал один из кураторов проекта, заведующий отделом областных проектов Московской губернской универсальной библиотеки Антон Лагутин.

В работе семинаров также принял участие кандидат культурологии, заместитель директора Московской губернской универсальной библиотеки Андрей Лисицкий.

В Клину участники исследуют один из местных культурных кодов — связь Льва Толстого с округом. В молодости писатель гостил у родственников в деревне Соголево Клинского уезда, где написал рассказ «Три смерти».

Проект «Родина слов» реализуют АНО «Культурные практики» и Московская губернская универсальная библиотека на средства гранта правительства Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.