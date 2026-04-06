В Кемерове 10 апреля пройдет концерт ко Дню космонавтики

На Московской площади в Кемерове в День космонавтики выступят 350 артистов

В Кемерове 10 апреля на Московской площади состоится фестиваль ко Дню космонавтики с парадом и вечерним концертом. В программе — более 20 интерактивных площадок и выступление гостей из Москвы, сообщает Сiбдепо .

Праздничные мероприятия начнутся в 17:00 с работы выставок и интерактивных зон. Организаторы заявили более 20 площадок для гостей.

С 18:00 до 19:00 на главной сцене пройдет интерактивная программа с космическими песнями и повторным проведением космического диктанта.

«С 18.00 до 19.00 у нас состоится большая интерактивная программа на главной сцене, где мы сможем с вами попеть космические песни. Также еще раз пройти наш космический диктант… С 19.30 состоится то, ради чего, я думаю, все придут на этот фестиваль. Стоится большая концертная программа», — рассказал Владислав Глеков, и. о. директора дирекции инновационных творческих проектов Кузбасса.

Главный концерт начнется в 19:30. В нем примут участие 350 артистов. Кроме того, в параде задействуют 650 человек. Организаторы также анонсировали приезд гостя из Москвы.

