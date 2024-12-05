15 декабря Ивантеевский музыкально-драматический театр представит премьеру спектакля «Мы — люди!», в основу которого легли рассказы Чехова. Премьера приурочена к юбилею великого русского писателя: в январе 2025 года Антону Павловичу исполнится 165 лет со дня рождения.

«Спектакль „Мы-Люди!“ — это не просто постановка по ранним рассказам Чехова, а смелое переосмысление классики для сегодняшнего зрителя, особенно для молодежи. Это синтез классической музыки и современных композиций, изящной хореографии и интересной сценографии. Мы сохранили глубину чеховских идей о вечных ценностях, но подали их в яркой, современной упаковке, которая зацепит каждого», — комментирует художественный руководитель постановки Артем Бибилюров.

В чеховских героях каждый узнает себя, свои проблемы и пороки, осознав, что вечные вопросы человеческих отношений, поиска смысла жизни и межличностных конфликтов остаются столь же острыми и сегодня. Тонкий чеховский юмор, критикующий человеческие слабости, актуален и в XXI веке. Он не только смешит, но и заставляет задуматься.

«Спектакль „Мы-Люди!“ напомнит зрителям о важности человеческих отношений, сочувствия и взаимопонимания, о том, что от наших поступков зависит будущее. Это спектакль о нас, о нашей ответственности и надежде на лучшее.

Мы-Люди!» — это шанс взглянуть на классику под новым углом, зарядиться энергией и задуматься о действительно важных вещах.

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